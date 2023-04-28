Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Лысковский район
городское поселение Лысково
Жильё в городское поселение Лысково, Россия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
14/30 Этаж
€ 124,072
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 41,7 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
37 м²
€ 100,570
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
15/30 Этаж
€ 110,071
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,1 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 3 комнаты
Северный административный округ, Россия
3 Количество комнат
83 м²
€ 601,656
Новый проект бизнес-класса на ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
1 Количество комнат
46 м²
3/14 Этаж
€ 233,290
Крупногабаритная однокомнатная квартира в центре города. Закрытая придомовая территория. К м…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
11/19 Этаж
€ 102,633
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 37,6 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
2 Количество комнат
52 м²
5/19 Этаж
€ 161,081
Продаётся 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом в ЖК "Невская звезда". Закрытая, о…
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
7/8 Этаж
€ 100,115
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 40,2 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-кла…
Дом
Сочи, Россия
454 м²
€ 588,779
Готовый успешно функционирующий бизнес! Вы искали такой? Вы хотели попробовать себя в роли …
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
12/17 Этаж
€ 100,946
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 38,1 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
6/16 Этаж
€ 164,177
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 59,3 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
14/18 Этаж
€ 172,868
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 69,4 кв. м на 14-м этаже дома комфорт-кл…
Параметры недвижимости в городское поселение Лысково, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты