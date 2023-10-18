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Виллы в Городецкий район, Россия

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2 объекта найдено
Вилла в Fedurinskiy selsovet, Россия
Вилла
Fedurinskiy selsovet, Россия
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж в курортной зоне Нижегородской области база отдыха "Изумрудное".   Дом в идеа…
€236,698
Вилла в Городец, Россия
Вилла
Городец, Россия
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продам очень хороший кирпичный 3 эт. дом, сделан по спецпректу и под руководством лучших про…
€203,299

Параметры недвижимости в Городецкий район, Россия

с видом на горы
недорогая
элитная
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