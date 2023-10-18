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Количество комнат в Городецкий район, Россия

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1 объект найдено
Комната в Заволжье, Россия
Комната
Заволжье, Россия
Площадь 18 м²
Этаж 1/5
Продам комнату в кирпичном общежитии около ЗГТ на ул. Железнодорожной дом N2, кв.3, ком.2.  …
€2,904

Параметры недвижимости в Городецкий район, Россия

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