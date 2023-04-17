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Купить дом в Городецкий район, Россия

Zinyakovskiy selsovet
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Городец
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2 объекта найдено
Домв Zinyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Zinyakovskiy selsovet, Россия
42 м² Количество этажей 1
€ 27,908
Продаю дом в деревне Самохвалово (Городецкий р-н, Зарубинский с/с), от Нижнего Новгорода час…
Дом 6 спаленв Городец, Россия
Дом 6 спален
Городец, Россия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 494,114
Продаэця Шале для созерцания мономентального пейзажа и шедевралных закатов! Шале обстроено и…

Параметры недвижимости в Городецкий район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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