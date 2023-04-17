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Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
Городецкий район
Квартиры
Купить квартиру в Городецкий район, Россия
Kumohinskiy selsovet
2
Zinyakovskiy selsovet
1
Городец
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4 объекта найдено
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Квартира
Zinyaki, Россия
40 м²
1/2 Этаж
€ 12,280
Очень хорошая квартира. Продам 2-х комнатную квартиру в п. Зиняки, асфальт до дома, от Нижне…
Квартира
Serkovo, Россия
47 м²
1/1 Этаж
€ 24,001
Продаю 2-комнатную квартиру в двух квартирном в д. Серково Городецкого р-на. Квартира требуе…
Квартира
Serkovo, Россия
41 м²
1/2 Этаж
€ 24,559
Очень хорошая квартира. Продаю 2-комнатную квартиру д. Серково Городецкого р-на (4 км. от …
Квартира
Городец, Россия
30 м²
1/5 Этаж
€ 17,861
г. Городец. Продаётся 1 комнатная квартира в современном микрорайоне старинного города, ра…
Параметры недвижимости в Городецкий район, Россия
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