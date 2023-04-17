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Купить квартиру в Городецкий район, Россия

Kumohinskiy selsovet
2
Zinyakovskiy selsovet
1
Городец
1
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартирав Zinyaki, Россия
Квартира
Zinyaki, Россия
40 м² 1/2 Этаж
€ 12,280
Очень хорошая квартира. Продам 2-х комнатную квартиру в п. Зиняки, асфальт до дома, от Нижне…
Квартирав Serkovo, Россия
Квартира
Serkovo, Россия
47 м² 1/1 Этаж
€ 24,001
Продаю 2-комнатную квартиру в двух квартирном в д. Серково Городецкого р-на. Квартира требуе…
Квартирав Serkovo, Россия
Квартира
Serkovo, Россия
41 м² 1/2 Этаж
€ 24,559
  Очень хорошая квартира. Продаю 2-комнатную квартиру д. Серково Городецкого р-на (4 км. от …
Квартирав Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
30 м² 1/5 Этаж
€ 17,861
г. Городец. Продаётся   1 комнатная квартира в современном микрорайоне старинного города, ра…

Параметры недвижимости в Городецкий район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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