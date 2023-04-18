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Купить квартиру в Городец, Россия

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1 объект найдено
Квартирав Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
30 м² 1/5 Этаж
€ 17,851
г. Городец. Продаётся   1 комнатная квартира в современном микрорайоне старинного города, ра…
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