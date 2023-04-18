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Купить недвижимость в Городец, Россия

2 объекта найдено
Квартирав Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
30 м² 1/5 Этаж
€ 17,851
г. Городец. Продаётся   1 комнатная квартира в современном микрорайоне старинного города, ра…
Дом 6 спаленв Городец, Россия
Дом 6 спален
Городец, Россия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 500 м² Количество этажей 2
€ 496,823
Продаэця Шале для созерцания мономентального пейзажа и шедевралных закатов! Шале обстроено и…
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