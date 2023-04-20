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Купить квартиру в Gorevskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Квартирав Gorevskiy selsovet, Россия
Квартира
Gorevskiy selsovet, Россия
59 м² 1/1 Этаж
€ 19,939
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет. Квартира без долг…

Параметры недвижимости в Gorevskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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