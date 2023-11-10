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Квартиры-студии в Головинский район, Россия

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11 объектов найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Москва, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без ск…
€67,490
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Москва, Россия
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Москва, Россия
Площадь 21 м²
Этаж 3/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без скрыт…
€69,923
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Москва, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без скрыт…
€62,473
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Москва, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без скрыт…
€63,077
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением в Москва, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без скрыт…
€63,477
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Москва, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 2/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без ск…
€65,474
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением в Москва, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с лифтом, с центральным отоплением
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 2/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без скрыт…
€66,187
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Москва, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 11 м²
Этаж 3/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без скрыт…
€45,480
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Москва, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без скрыт…
€71,980
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Москва, Россия
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Москва, Россия
Площадь 20 м²
Этаж 2/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без скрыт…
€67,490
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Москва, Россия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 3/3
Предлагаю рассмотреть к покупке Студию-Апартамент с Отдельным Кадастровым номером! Без ск…
€69,920

Параметры недвижимости в Головинский район, Россия

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