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Квартиры в Головинский район, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 29/29
Дома расположены в районе города со сложившейся и действующей инфраструктурой. Все самое нуж…
€295,864

Параметры недвижимости в Головинский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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