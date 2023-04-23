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Дома в Gavrilovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Gavrilovskiy selsovet, Россия
Дом
Gavrilovskiy selsovet, Россия
60 м² Количество этажей 1
€ 6,639
Продаем дом в живописном месте. Вдоль деревни протекает река Узола. Деревня находится в 1 км…

Параметры недвижимости в Gavrilovskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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