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Купить дом в Гатчинский район, Россия

Gatchinskoe gorodskoe poselenie
5
Pudostskoe selskoe poselenie
5
Verevskoe selskoe poselenie
5
Гатчина
5
Elizavetinskoe selskoe poselenie
4
Siverskoe gorodskoe poselenie
3
Kobrinskoe selskoe poselenie
2
Сиверский
2
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30 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 77,055
Специально для ценителей уютной загородной жизни! Продается великолепный загородный жил…
Дом 3 комнатыв Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 89 м² 1/1 Этаж
€ 112,440
В деревне Сокколово, рядом с Гатчиной, продаётся добротный дом для большой семьи с мастеров…
Дом 3 комнатыв Елизаветино, Россия
Дом 3 комнаты
Елизаветино, Россия
3 Количество комнат 37 м² 1/1 Этаж
€ 38,582
Предлагается к продаже ровный , правильной формы участок ИЖС в Елизаветинской волости Г…
Дом 3 комнатыв Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 49 м² 1/2 Этаж
€ 27,559
Продается зимняя дача в СНТ Березовая роща, массив Березовая роща, Гатчинского района. Дом …
Дом 3 комнатыв Voyskovicy, Россия
Дом 3 комнаты
Voyskovicy, Россия
3 Количество комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 54,567
Продаётся жилой дом в п. Войсковицы. Стены бревно, обшиты силикатным кирпичом. К строе…
Дом 1 комнатав Menkovo, Россия
Дом 1 комната
Menkovo, Россия
1 Количество комнат 31 м² 1/1 Этаж
€ 31,968
Продается дом в Гатчинском районе в д. Меньково на земельном участке 1500 кв. м. (категори…
Дом 2 комнатыв Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 41,889
Предлагается к продаже уютная дача в 2-х км от Гатчины массив Корпиково СНТ ''Железнодорожн…
Дом 3 комнатыв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 60,078
Дача ОП 74.9 кв.м. в СНТ "Тритон" (6 км от Гатчины) Дом двухэтажный с большой верандой. Ото…
Дом 2 комнатыв Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 43 м² 1/1 Этаж
€ 23,149
В старейшем садоводстве массива Кобрино Гатчинского района, с ласковым названием «Яблонька…
Дом 4 комнатыв Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 167,558
Продается большой теплый светлый дом с отделкой и всеми коммуникациями 2021 г постройки. Мо…
Дом 2 комнатыв Pudost, Россия
Дом 2 комнаты
Pudost, Россия
2 Количество комнат 63 м² 1/1 Этаж
€ 39,685
В пос. Пудость СНТ «Скворицы» продается отличный новый зимний дом, 63,3 кв.м …
Коттедж 3 комнатыв Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 142 м² 1/2 Этаж
€ 176,377
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток…
Дом 2 комнатыв Susaninskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Susaninskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 36 м² 1/1 Этаж
€ 29,764
Вашему вниманию предлагается земельный участок в СНТ Подснежник с уютным летним домиком. До…
Коттедж 3 комнатыв Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 120,929
Продается отличный зимний дом, фундамент - бетонные сваи стены- сип панели обшит сайдингом…
Дом 6 комнатв Вырица, Россия
Дом 6 комнат
Вырица, Россия
6 Количество комнат 206 м² 1/1 Этаж
€ 217,562
В курортном pайонe п.Вырица, Брацлавский пр. среди сосен продается отличный кирпичный дом О…
Дом 3 комнатыв Myza-Ivanovka, Россия
Дом 3 комнаты
Myza-Ivanovka, Россия
3 Количество комнат 112 м² 1/2 Этаж
€ 115,959
В уютном поселке с развитой инфраструктурой и живописной природой продаётся замечательный, …
Коттедж 5 комнатв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат 243 м² 1/2 Этаж
€ 165,656
В коттедже застройки Горки Лэнд продаётся двухэтажный дом с хорошей планировкой. Дом строил…
Дом 4 комнатыв Шпаньково, Россия
Дом 4 комнаты
Шпаньково, Россия
4 Количество комнат 135 м² 1/2 Этаж
€ 88,350
Предлагается к продаже  земельный участок 15 соток ИЖС  в дер Шпаньково …
Дом 2 комнатыв Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 70 м² 1/1 Этаж
€ 44,065
Продается новый дом в д. Раболово Елизаветинского поселения, что в 45км от КАД. Дом постр…
Дом 2 комнатыв Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 55,108
Продается новый дом в д. Раболово Елизаветинского поселения, что в 45км от КАД. Дом из пе…
Дом 7 комнатв Сиверский, Россия
Дом 7 комнат
Сиверский, Россия
7 Количество комнат 160 м² 1/2 Этаж
€ 82,773
Продается участок с домом в центре п. Сиверский. Дом подходит как для постоянного прожива…
Дом 3 комнатыв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 75 м² 1/2 Этаж
€ 45,197
В 2х км от Гатчины продается жилой дом 2014 г.п., с пропиской. Дом каркасный, тёплый, фунда…
Дом 2 комнатыв Siverskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Siverskoe gorodskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 38,653
К продаже предлагается дача в одном из самых живописных и уютных уголков Гатчинского райо…
Дом 5 комнатв Paricy, Россия
Дом 5 комнат
Paricy, Россия
5 Количество комнат 133 м² 1/2 Этаж
€ 110,426
Предлагается к продаже земельный участок и расположенный на нём зимний дом в Гатчинск…
Домв Сиверский, Россия
Дом
Сиверский, Россия
327 м²
€ 180,013
Арт. 23721393 Благоустроенный дом для постоянного проживания с участком 18 соток (ИЖС) в 7…
Дом 4 комнатыв Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат 138 м² 1/2 Этаж
€ 97,185
Продаётся двухэтажный жилой дом 2021 года постройки. Общая площадь 138 кв.м, площадь комна…
Домв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
250 м²
€ 226,286
Арт. 18479100 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагается современный дом в КП "Г…
Дом 4 комнатыв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 4 комнаты
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 143 м² 1/2 Этаж
€ 117,064
Продаётся дом в деревне Пегелево Гатчинского района,2019 года постройки из газобетона, 2-…
Дом 2 комнатыв Гатчина, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 115,959
Продаётся отличный зимний дом в черте города Гатчина, два этажа, 2015г.п.Все коммуникации ц…
Дом 2 комнатыв Гатчина, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 66,152
В городской черте ГАТЧИНЫ предлагается Вашему вниманию перспективный участок (12 соток в со…

Параметры недвижимости в Гатчинский район, Россия

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