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Купить коттедж в Гатчинский район, Россия

Gatchinskoe gorodskoe poselenie
1
Pudostskoe selskoe poselenie
1
Verevskoe selskoe poselenie
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Гатчина
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Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 3 комнатыв Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 142 м² 1/2 Этаж
€ 176,377
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток…
Коттедж 3 комнатыв Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 120,929
Продается отличный зимний дом, фундамент - бетонные сваи стены- сип панели обшит сайдингом…
Коттедж 5 комнатв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат 243 м² 1/2 Этаж
€ 165,656
В коттедже застройки Горки Лэнд продаётся двухэтажный дом с хорошей планировкой. Дом строил…

Параметры недвижимости в Гатчинский район, Россия

с видом на море
недорогая
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