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Купить квартиру в Гатчинский район, Россия

Gatchinskoe gorodskoe poselenie
41
Гатчина
41
Elizavetinskoe selskoe poselenie
2
Bolshekolpanskoe selskoe poselenie
1
Kobrinskoe selskoe poselenie
1
Pudostskoe selskoe poselenie
1
Verevskoe selskoe poselenie
1
Таицкое городское поселение
1
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48 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 33 м² 10/12 Этаж
€ 73,858
Продается 1 комнатная квартира на въезде в город Гатчина.10/12 этажОП 33.3 кв.м.комната 16…
Квартирав Гатчина, Россия
Квартира
Гатчина, Россия
161 м²
€ 248,030
Арт. 41608028 Просторная квартира с мансардой в двух шагах от Гатчинского дворца и парка! …
Комната 4 комнатыв Гатчина, Россия
Комната 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат 96 м² 2/3 Этаж
€ 15,433
Продается комната 15,5 кв.м в коммунальной квартире в г . Гатчина на ул. Григорина д 7.…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 64 м² 6/9 Этаж
€ 87,086
ПРОДАМ! Просторную 2-х комнатную квартиру УП в Гатчине на ул.Изотова, д.15 корп.2 (микр. Въ…
Квартира 2 комнатыв Maloe Verevo, Россия
Квартира 2 комнаты
Maloe Verevo, Россия
2 Количество комнат 56 м² 6/8 Этаж
€ 62,283
Предлагается к продаже 2-комнатная квартира в новом панельном доме, в ЖК «Бе…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 73 м² 3/5 Этаж
€ 95,905
трехкомнатная квартира в прямой продаже Арт. 40965741
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 52 м² 7/8 Этаж
€ 68,897
В прямой продаже необычная 2-х комнатная видовая Квартира по адресу: Ленинградская область,…
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 32 м² 1/5 Этаж
€ 40,787
ПРОДАМ 1 комнатную квартиру в Гатчине на ул. 7 Армии, д.23. Панель, 1/5 этаж. ОП - 31,9 кв.…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 91 м² 5/8 Этаж
€ 103,070
3-х комнатная квартира, 5 этаж 8 этажного крупнопанельного дома, 2001 года постройки Гатчин…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 27,449
Продам 3 комнатную квартиру в деревянном доме на ул Солодухина, 2/2. ОП 46,8 кв. м.( 15+13+…
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 42 м² 9/9 Этаж
€ 66,031
Продам полностью меблированную 1к.квартиру улучшенной планировки на 9эт./9эт. дома в молодо…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 54 м² 6/9 Этаж
€ 74,905
Продаётся просторная современная светлая 2 х комн кв в Гатчине (м - р Аэродром), расположен…
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 44 м² 7/9 Этаж
€ 66,141
Продаётся 1-я квартира на 7 этаже в хорошем доме рядом с парком.Общая пл.44(18)кухня 12 кв…
Квартира 2 комнатыв Терволово, Россия
Квартира 2 комнаты
Терволово, Россия
2 Количество комнат 46 м² 3/5 Этаж
€ 41,889
В Гатчинском районе Пудостьское сельское поселение в поселке Терволово на ул Ленинград…
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 34 м² 4/5 Этаж
€ 36,929
В самом центре Аэродрома гор.Гатчины Ленинградской области, в 30 км от Санкт-Петербурга п…
Квартирав Гатчина, Россия
Квартира
Гатчина, Россия
31 м² 4/12 Этаж
€ 59,527
Продается квартира - студия в центре города Гатчина, ко. Хохлова, 16. Дом новый, 2016 г.п. …
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 86 м² 3/6 Этаж
€ 132,172
Продаётся 3-х комнатная квартира в хорошем кирпичном доме при въезде в город Гатчина.Кварти…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 52 м² 4/12 Этаж
€ 67,244
2-к. квартира, 52,3 м², 4/12 эт. Жилая 29.4, кухня 6.8, 2 лоджии санузел совмещё…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 52 м² 5/5 Этаж
€ 58,425
Продается в Гатчине на ул 120Дивизии дом 3а, 2 комнатная квартира 2/5 пн эт дома, ОП-51,9 …
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 41 м² 1/5 Этаж
€ 50,157
Продам 2-комн. кв. на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома. В одном из уютных зеленых …
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 55 м² 3/4 Этаж
€ 72,755
Продаётся 3-комнатная квартира на 4 этаже кирпичного дома в тихом спальном районе,  не…
Квартира 1 комнатав Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат 29 м² 3/4 Этаж
€ 41,878
ПРОДАМ очень солнечную однокомнатную квартиру в новом малоэтажном доме в Гатчине на ул.Крас…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 56 м² 2/4 Этаж
€ 60,630
СРОЧНО!!! В связи с переездом в другой регион предлагается к продаже теплая светлая 3 х…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 57 м² 4/5 Этаж
€ 80,472
Продаётся в хорошем районе г. Гатчины 2-х комнатная УП изолированная квартира 121 серии на …
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 42 м² 5/5 Этаж
€ 49,055
Продаётся уютная 2-комнатная квартира в центре Гатчины в районе Хохлово Поле. Ква…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 50,708
Предлагается к продаже креативная эксклюзивная двухкомнатная квартира с дизайнерским евро р…
Квартира 2 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 72 м² 1/7 Этаж
€ 85,873
Достойное предложение, успейте купить! В продаже теплая, солнечная, просторная, 2к.кв. 72,3…
Квартира 2 комнатыв Большие Колпаны, Россия
Квартира 2 комнаты
Большие Колпаны, Россия
2 Количество комнат 36 м² 2/2 Этаж
€ 28,992
Успейте купить, цена снижена до 31.03.23г! Хороший старт для молодой семьи! Продам 2к.кварт…
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 58 м² 1/5 Этаж
€ 56,771
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Продаётся 3хкомнатная квартира в Гатчине на ул. 7 Армии дом 15. Высокий …
Квартира 3 комнатыв Гатчина, Россия
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 82,677
Один собственник. Все в шаговой доступности: детский сад, школа, поликлиника. Хорошая транс…

Параметры недвижимости в Гатчинский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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