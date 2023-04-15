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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Гатчинский район
Купить недвижимость в Гатчинский район, Россия
Gatchinskoe gorodskoe poselenie
46
Гатчина
46
Elizavetinskoe selskoe poselenie
6
Pudostskoe selskoe poselenie
6
Verevskoe selskoe poselenie
6
Kobrinskoe selskoe poselenie
3
Siverskoe gorodskoe poselenie
3
Bolshekolpanskoe selskoe poselenie
2
Сиверский
2
Pudomyagskoe selskoe poselenie
1
Susaninskoe selskoe poselenie
1
Syaskelevskoe selskoe poselenie
1
Voyskovickoe selskoe poselenie
1
Vyrickoe gorodskoe poselenie
1
Вырица
1
Таицкое городское поселение
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78 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
33 м²
10/12 Этаж
€ 73,858
Продается 1 комнатная квартира на въезде в город Гатчина.10/12 этажОП 33.3 кв.м.комната 16…
Квартира
Гатчина, Россия
161 м²
€ 248,030
Арт. 41608028 Просторная квартира с мансардой в двух шагах от Гатчинского дворца и парка! …
Дом 2 комнаты
Syaskelevskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
110 м²
1/2 Этаж
€ 77,055
Специально для ценителей уютной загородной жизни! Продается великолепный загородный жил…
Дом 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат
89 м²
1/1 Этаж
€ 112,440
В деревне Сокколово, рядом с Гатчиной, продаётся добротный дом для большой семьи с мастеров…
Дом 3 комнаты
Елизаветино, Россия
3 Количество комнат
37 м²
1/1 Этаж
€ 38,582
Предлагается к продаже ровный , правильной формы участок ИЖС в Елизаветинской волости Г…
Дом 3 комнаты
Pudomyagskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат
49 м²
1/2 Этаж
€ 27,559
Продается зимняя дача в СНТ Березовая роща, массив Березовая роща, Гатчинского района. Дом …
Комната 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат
96 м²
2/3 Этаж
€ 15,433
Продается комната 15,5 кв.м в коммунальной квартире в г . Гатчина на ул. Григорина д 7.…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
64 м²
6/9 Этаж
€ 87,086
ПРОДАМ! Просторную 2-х комнатную квартиру УП в Гатчине на ул.Изотова, д.15 корп.2 (микр. Въ…
Квартира 2 комнаты
Maloe Verevo, Россия
2 Количество комнат
56 м²
6/8 Этаж
€ 62,283
Предлагается к продаже 2-комнатная квартира в новом панельном доме, в ЖК «Бе…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
73 м²
3/5 Этаж
€ 95,905
трехкомнатная квартира в прямой продаже Арт. 40965741
Дом 3 комнаты
Voyskovicy, Россия
3 Количество комнат
140 м²
1/1 Этаж
€ 54,567
Продаётся жилой дом в п. Войсковицы. Стены бревно, обшиты силикатным кирпичом. К строе…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
52 м²
7/8 Этаж
€ 68,897
В прямой продаже необычная 2-х комнатная видовая Квартира по адресу: Ленинградская область,…
Дом 1 комната
Menkovo, Россия
1 Количество комнат
31 м²
1/1 Этаж
€ 31,968
Продается дом в Гатчинском районе в д. Меньково на земельном участке 1500 кв. м. (категори…
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
32 м²
1/5 Этаж
€ 40,787
ПРОДАМ 1 комнатную квартиру в Гатчине на ул. 7 Армии, д.23. Панель, 1/5 этаж. ОП - 31,9 кв.…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
91 м²
5/8 Этаж
€ 103,070
3-х комнатная квартира, 5 этаж 8 этажного крупнопанельного дома, 2001 года постройки Гатчин…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
47 м²
2/2 Этаж
€ 27,449
Продам 3 комнатную квартиру в деревянном доме на ул Солодухина, 2/2. ОП 46,8 кв. м.( 15+13+…
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
42 м²
9/9 Этаж
€ 66,031
Продам полностью меблированную 1к.квартиру улучшенной планировки на 9эт./9эт. дома в молодо…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
54 м²
6/9 Этаж
€ 74,905
Продаётся просторная современная светлая 2 х комн кв в Гатчине (м - р Аэродром), расположен…
Дом 2 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
65 м²
1/2 Этаж
€ 41,889
Предлагается к продаже уютная дача в 2-х км от Гатчины массив Корпиково СНТ ''Железнодорожн…
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
44 м²
7/9 Этаж
€ 66,141
Продаётся 1-я квартира на 7 этаже в хорошем доме рядом с парком.Общая пл.44(18)кухня 12 кв…
Дом 3 комнаты
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат
75 м²
1/2 Этаж
€ 60,078
Дача ОП 74.9 кв.м. в СНТ "Тритон" (6 км от Гатчины) Дом двухэтажный с большой верандой. Ото…
Квартира 2 комнаты
Терволово, Россия
2 Количество комнат
46 м²
3/5 Этаж
€ 41,889
В Гатчинском районе Пудостьское сельское поселение в поселке Терволово на ул Ленинград…
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
34 м²
4/5 Этаж
€ 36,929
В самом центре Аэродрома гор.Гатчины Ленинградской области, в 30 км от Санкт-Петербурга п…
Квартира
Гатчина, Россия
31 м²
4/12 Этаж
€ 59,527
Продается квартира - студия в центре города Гатчина, ко. Хохлова, 16. Дом новый, 2016 г.п. …
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
86 м²
3/6 Этаж
€ 132,172
Продаётся 3-х комнатная квартира в хорошем кирпичном доме при въезде в город Гатчина.Кварти…
Дом 2 комнаты
Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат
43 м²
1/1 Этаж
€ 23,149
В старейшем садоводстве массива Кобрино Гатчинского района, с ласковым названием «Яблонька…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
52 м²
4/12 Этаж
€ 67,244
2-к. квартира, 52,3 м², 4/12 эт. Жилая 29.4, кухня 6.8, 2 лоджии санузел совмещё…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
52 м²
5/5 Этаж
€ 58,425
Продается в Гатчине на ул 120Дивизии дом 3а, 2 комнатная квартира 2/5 пн эт дома, ОП-51,9 …
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат
150 м²
1/2 Этаж
€ 167,558
Продается большой теплый светлый дом с отделкой и всеми коммуникациями 2021 г постройки. Мо…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
41 м²
1/5 Этаж
€ 50,157
Продам 2-комн. кв. на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома. В одном из уютных зеленых …
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Параметры недвижимости в Гатчинский район, Россия
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