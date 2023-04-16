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Купить дом в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия

Гатчина
5
5 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 167,865
Продается большой теплый светлый дом с отделкой и всеми коммуникациями 2021 г постройки. Мо…
Коттедж 3 комнатыв Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 142 м² 1/2 Этаж
€ 176,700
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток…
Дом 4 комнатыв Гатчина, Россия
Дом 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат 138 м² 1/2 Этаж
€ 97,185
Продаётся двухэтажный жилой дом 2021 года постройки. Общая площадь 138 кв.м, площадь комна…
Дом 2 комнатыв Гатчина, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 115,959
Продаётся отличный зимний дом в черте города Гатчина, два этажа, 2015г.п.Все коммуникации ц…
Дом 2 комнатыв Гатчина, Россия
Дом 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат 54 м² 1/2 Этаж
€ 66,152
В городской черте ГАТЧИНЫ предлагается Вашему вниманию перспективный участок (12 соток в со…

Параметры недвижимости в Gatchinskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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