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Купить комнату в Гатчина, Россия

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2 объекта найдено
Комната 4 комнатыв Гатчина, Россия
Комната 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат 96 м² 2/3 Этаж
€ 15,461
Продается комната 15,5 кв.м в коммунальной квартире в г . Гатчина на ул. Григорина д 7.…
Комната 5 комнатв Гатчина, Россия
Комната 5 комнат
Гатчина, Россия
5 Количество комнат 92 м² 4/4 Этаж
€ 23,192
Предлагается к продаже две комнаты в 5 комнатной квартире. в гор Гатчина Красноармейски…
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