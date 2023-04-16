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Купить коттедж в Гатчина, Россия

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнатыв Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 142 м² 1/2 Этаж
€ 176,700
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток…
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