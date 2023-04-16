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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Гатчинский район
Gatchinskoe gorodskoe poselenie
Гатчина
Квартиры
Купить квартиру в Гатчина, Россия
Квартира
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42 объекта найдено
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Квартира
Гатчина, Россия
24 м²
4/12 Этаж
€ 51,906
Продаётся уютная квартира - студия в новом доме. О квартире: Комната 16,2кв м, квадратн…
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
33 м²
10/12 Этаж
€ 73,993
Продается 1 комнатная квартира на въезде в город Гатчина.10/12 этажОП 33.3 кв.м.комната 16…
Квартира
Гатчина, Россия
161 м²
€ 248,484
Арт. 41608028 Просторная квартира с мансардой в двух шагах от Гатчинского дворца и парка! …
Комната 4 комнаты
Гатчина, Россия
4 Количество комнат
96 м²
2/3 Этаж
€ 15,461
Продается комната 15,5 кв.м в коммунальной квартире в г . Гатчина на ул. Григорина д 7.…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
64 м²
6/9 Этаж
€ 87,246
ПРОДАМ! Просторную 2-х комнатную квартиру УП в Гатчине на ул.Изотова, д.15 корп.2 (микр. Въ…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
73 м²
3/5 Этаж
€ 96,081
трехкомнатная квартира в прямой продаже Арт. 40965741
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
52 м²
7/8 Этаж
€ 69,023
В прямой продаже необычная 2-х комнатная видовая Квартира по адресу: Ленинградская область,…
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
32 м²
1/5 Этаж
€ 40,862
ПРОДАМ 1 комнатную квартиру в Гатчине на ул. 7 Армии, д.23. Панель, 1/5 этаж. ОП - 31,9 кв.…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
91 м²
5/8 Этаж
€ 103,259
3-х комнатная квартира, 5 этаж 8 этажного крупнопанельного дома, 2001 года постройки Гатчин…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
47 м²
2/2 Этаж
€ 27,499
Продам 3 комнатную квартиру в деревянном доме на ул Солодухина, 2/2. ОП 46,8 кв. м.( 15+13+…
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
42 м²
9/9 Этаж
€ 66,152
Продам полностью меблированную 1к.квартиру улучшенной планировки на 9эт./9эт. дома в молодо…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
54 м²
6/9 Этаж
€ 75,042
Продаётся просторная современная светлая 2 х комн кв в Гатчине (м - р Аэродром), расположен…
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
44 м²
7/9 Этаж
€ 66,262
Продаётся 1-я квартира на 7 этаже в хорошем доме рядом с парком.Общая пл.44(18)кухня 12 кв…
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
34 м²
4/5 Этаж
€ 36,997
В самом центре Аэродрома гор.Гатчины Ленинградской области, в 30 км от Санкт-Петербурга п…
Квартира
Гатчина, Россия
31 м²
4/12 Этаж
€ 59,636
Продается квартира - студия в центре города Гатчина, ко. Хохлова, 16. Дом новый, 2016 г.п. …
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
52 м²
4/12 Этаж
€ 67,367
2-к. квартира, 52,3 м², 4/12 эт. Жилая 29.4, кухня 6.8, 2 лоджии санузел совмещё…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
86 м²
3/6 Этаж
€ 132,414
Продаётся 3-х комнатная квартира в хорошем кирпичном доме при въезде в город Гатчина.Кварти…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
52 м²
5/5 Этаж
€ 58,532
Продается в Гатчине на ул 120Дивизии дом 3а, 2 комнатная квартира 2/5 пн эт дома, ОП-51,9 …
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
55 м²
3/4 Этаж
€ 72,889
Продаётся 3-комнатная квартира на 4 этаже кирпичного дома в тихом спальном районе, не…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
41 м²
1/5 Этаж
€ 50,249
Продам 2-комн. кв. на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома. В одном из уютных зеленых …
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
1 Количество комнат
29 м²
3/4 Этаж
€ 41,955
ПРОДАМ очень солнечную однокомнатную квартиру в новом малоэтажном доме в Гатчине на ул.Крас…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
56 м²
2/4 Этаж
€ 60,741
СРОЧНО!!! В связи с переездом в другой регион предлагается к продаже теплая светлая 3 х…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
57 м²
4/5 Этаж
€ 80,619
Продаётся в хорошем районе г. Гатчины 2-х комнатная УП изолированная квартира 121 серии на …
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
42 м²
5/5 Этаж
€ 49,145
Продаётся уютная 2-комнатная квартира в центре Гатчины в районе Хохлово Поле. Ква…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
54 м²
1/2 Этаж
€ 50,801
Предлагается к продаже креативная эксклюзивная двухкомнатная квартира с дизайнерским евро р…
Квартира 2 комнаты
Гатчина, Россия
2 Количество комнат
72 м²
1/7 Этаж
€ 86,031
Достойное предложение, успейте купить! В продаже теплая, солнечная, просторная, 2к.кв. 72,3…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
58 м²
1/5 Этаж
€ 56,875
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!! Продаётся 3хкомнатная квартира в Гатчине на ул. 7 Армии дом 15. Высокий …
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
74 м²
1/5 Этаж
€ 82,828
Один собственник. Все в шаговой доступности: детский сад, школа, поликлиника. Хорошая транс…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
58 м²
1/5 Этаж
€ 63,502
Продается 3 х комн кв-ра в Гатчине на ул Чехова д 18 , панельного дома ,1/5 комнаты…
Квартира 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
81 м²
6/12 Этаж
€ 83,932
Продаётся 3 комнатная квартира. Общая площадь 80.60 кв.м площадь комнат 12.6+14.4+18 кв.м. …
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