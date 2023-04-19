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Купить дом в Гагинский район, Россия

2 объекта найдено
в Гагино, Россия
Гагино, Россия
57 м² Количество этажей 1
€ 15,929
В продаже кирпичный дом в экологически чистом районном центре. Дом газифицирован, можно заех…
Домв Ushakovo, Россия
Дом
Ushakovo, Россия
115 м² Количество этажей 1
€ 55,583
Предлагается к продаже   дом современной постройки, в нем выполнен качественный   ремонт,   …

Параметры недвижимости в Гагинский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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