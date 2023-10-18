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Количество комнат в Фрунзенский район, Россия

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1 объект найдено
Комната 4 комнаты в округ Волковское, Россия
Комната 4 комнаты
округ Волковское, Россия
Комнаты 4
Площадь 93 м²
Этаж 2/4
Арт. 50101218. Две светлые, теплые комнаты 21,9 кв.м. + 12,1 кв.м. в спокойной малонаселенно…
€45,152

Параметры недвижимости в Фрунзенский район, Россия

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