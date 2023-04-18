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Купить квартиру в Фрунзенский район, Россия

Георгиевский округ
2
округ Волковское
2
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4 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Георгиевский округ, Россия
Квартира 1 комната
Георгиевский округ, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 8/14 Этаж
€ 106,420
Продается 1 ккв во Фрунзенском районе с очень удобной планировкой! Плащадь комнаты 22 кв.м, …
Квартира 3 комнатыв Георгиевский округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Георгиевский округ, Россия
3 Количество комнат 87 м²
€ 141,113
UP-квартал «Московский» - второй проект ФСК Северо-Запад в границах Санкт-Петербурга. Он воз…
Квартира 6 комнатв округ Волковское, Россия
Квартира 6 комнат
округ Волковское, Россия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 181 м² 3/7 Этаж
€ 602,210
№24200 Продается интересная 6-комнатная квартира в Центральном районе города площадью 181 кв…
Квартира 3 комнатыв округ Волковское, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Волковское, Россия
3 Количество комнат 145 м² 3/7 Этаж
€ 459,185
№24192 Предлагается к продаже отличная квартира в центре города. Квартира с ремонтом, укомп…

Параметры недвижимости в Фрунзенский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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