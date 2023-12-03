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Виллы в Fedurinskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Вилла в Fedurinskiy selsovet, Россия
Вилла
Fedurinskiy selsovet, Россия
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж в курортной зоне Нижегородской области база отдыха "Изумрудное".   Дом в идеа…
€246,188
в месяц
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Параметры недвижимости в Fedurinskiy selsovet, Россия

недорогая
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