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Квартиры в Fedurinskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Fedurinskiy selsovet, Россия
Квартира
Fedurinskiy selsovet, Россия
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Продам 3к.кв в п. Турбазы "Нептун" на берегу р. Волги, цена ниже рыночной, 2/4, 60/48/6, ото…
€22,152
в месяц
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Параметры недвижимости в Fedurinskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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