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Купить таунхаус в Фёдоровское городское поселение, Россия

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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнатыв Фёдоровское городское поселение, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 89,796
Арт. 44657638. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. Жилой Комплекс находитс…
Таунхаус 4 комнатыв Фёдоровское городское поселение, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 123,470
Арт. 43364630. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. СРОЧНО!!!!! СОБСТВЕННО…

Параметры недвижимости в Фёдоровское городское поселение, Россия

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