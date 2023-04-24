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Квартиры в Фёдоровское городское поселение, Россия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Фёдоровское городское поселение, Россия
Квартира 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 73,024
Арт. 47557516. О ПРОЕКТЕ ЖК ФЁДОРОВСКОЕ ЖК «Фёдоровское» - новый проект жилого комплекса вс…

Параметры недвижимости в Фёдоровское городское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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