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Купить недвижимость в Фёдоровское городское поселение, Россия

4 объекта найдено
Таунхаус 4 комнатыв Фёдоровское городское поселение, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 89,796
Арт. 44657638. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. Жилой Комплекс находитс…
Таунхаус 4 комнатыв Фёдоровское городское поселение, Россия
Таунхаус 4 комнаты
Фёдоровское городское поселение, Россия
4 Количество комнат 92 м² Количество этажей 2
€ 123,470
Арт. 43364630. Предлагаем Вашему вниманию таунхаус в ЖК Фёдоровское. СРОЧНО!!!!! СОБСТВЕННО…
Домв Ladoga, Россия
Дом
Ladoga, Россия
136 м²
€ 111,123
Арт. 36885009 Свой дом на своей земле (12 соток ИЖС), с ремонтом который вы сами выберите и…
Домв Фёдоровское городское поселение, Россия
Дом
Фёдоровское городское поселение, Россия
156 м²
€ 106,633
Арт. 3358262 Уважаемый покупатель, в прекрасной локации между Павловском и пгт.Федоровское …

Параметры недвижимости в Фёдоровское городское поселение, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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