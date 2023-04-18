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Купить недвижимость в Энгельс, Россия

1 объект найдено
Коттеджв Энгельс, Россия
Коттедж
Энгельс, Россия
260 м² 3 Этаж
Цена по запросу
Продается 3-уровневый коттедж 240 кв.м. расположенный в экологически чистом районе города Эн…

Параметры недвижимости в Энгельс, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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