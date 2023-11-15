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Дома в Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты с мебелью в Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты с мебелью
Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 91
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Предлагается к продаже ровный , правильной формы участок ИЖС в Елизаветинской волости Г…
€30,485

Параметры недвижимости в Elizavetinskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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