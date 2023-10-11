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Дома в Elizarovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Elizarovskiy selsovet, Россия
Дом
Elizarovskiy selsovet, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продаю жилой дом и земельный участок в деревне. Очень живописное место. Хорошие соседи.  Н…
€2,850

Параметры недвижимости в Elizarovskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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