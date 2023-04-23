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Дома в городской округ Дзержинский, Россия

Дзержинский
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1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Дзержинский, Россия
Дом 2 комнаты
Дзержинский, Россия
2 Количество комнат 42 м² Количество этажей 9
€ 103,734
Продаю двухкомнатную квартиру 42,5 кв.м. Квартира находится в доме рядом с большим зелёны…

Параметры недвижимости в городской округ Дзержинский, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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