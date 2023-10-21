Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. городской округ Дзержинский
  5. Квартиры

Квартиры в городской округ Дзержинский, Россия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №1070 общей п…
€75,412
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 11/18
€140,178
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 10/15
€107,254
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 5/16
€143,348
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 7/16
€109,994
Квартира 2 комнаты в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 25/30
€112,194
Квартира 4 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Квартира 4 комнаты с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Этаж 7/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 4-к квартира №1493 о…
€167,707
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 61 м²
Арт. 43281052 Предлагается часть квартиры у моста Петра Великого по самому низу рынка! Ц…
€63,346
Квартира с двором, с кредитом / ипотекой в городской округ Саратов, Россия
Квартира с двором, с кредитом / ипотекой
городской округ Саратов, Россия
Этаж 7/9
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 9/11
€37,971
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 9/15
€109,111
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 9/17
€131,458

Параметры недвижимости в городской округ Дзержинский, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти