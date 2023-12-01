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Дома в городской округ Дзержинск, Россия

1 объект найдено
Дом в Горбатовка, Россия
Дом
Горбатовка, Россия
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Отличный кирпичный дом в 5 километров от Нижнего Новгорода, крепкий, со всеми коммуникациями…
€69,352
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Параметры недвижимости в городской округ Дзержинск, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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