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Квартиры в городской округ Дзержинск, Россия

Дзержинск
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2 объекта найдено
Квартира в Дзержинск, Россия
Квартира
Дзержинск, Россия
70 м² 2/9 Этаж
€ 67,492
Продается трехкомнатная квартира в хорошем развитом районе. Квартира с интересной планировко…
Квартира в Дзержинск, Россия
Квартира
Дзержинск, Россия
32 м² 10/10 Этаж
€ 28,214
Продаю 1-комнтную квартиру в ЖК Радуга г. Дзержинск. Дом сдан,   квартира с отделкой в светл…

Параметры недвижимости в городской округ Дзержинск, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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