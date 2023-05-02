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Виллы в Dudenevskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Вилла в Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
140 м² Количество этажей 2
€ 90,295
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…

Параметры недвижимости в Dudenevskiy selsovet, Россия

недорогая
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