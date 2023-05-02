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Дома в Dudenevskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Вилла в Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
140 м² Количество этажей 2
€ 90,295
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
Дом в Berezovka, Россия
Дом
Berezovka, Россия
30 м² Количество этажей 1
€ 6,216
Продается дачный дом (обшит сайдингом) в 36 км от Нижнего Новгорода в сторону г Богородска (…

Параметры недвижимости в Dudenevskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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