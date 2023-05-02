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Квартиры в Dudenevskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Berezovka, Россия
Квартира
Berezovka, Россия
48 м² 3/3 Этаж
€ 28,140
В продаже отличная двухкомнатная квартира   48 кв.м.в д. Березовка Богородского района. В кв…

Параметры недвижимости в Dudenevskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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