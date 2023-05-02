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Жильё в Dudenevskiy selsovet, Россия

3 объекта найдено
Вилла в Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
140 м² Количество этажей 2
€ 90,295
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
Квартира в Berezovka, Россия
Квартира
Berezovka, Россия
48 м² 3/3 Этаж
€ 28,140
В продаже отличная двухкомнатная квартира   48 кв.м.в д. Березовка Богородского района. В кв…
Дом в Berezovka, Россия
Дом
Berezovka, Россия
30 м² Количество этажей 1
€ 6,216
Продается дачный дом (обшит сайдингом) в 36 км от Нижнего Новгорода в сторону г Богородска (…

Параметры недвижимости в Dudenevskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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