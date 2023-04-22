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Квартиры в Dubrovskoe gorodskoe poselenie, Россия

Дубровка
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1 объект найдено
Квартира в Дубровка, Россия
Квартира
Дубровка, Россия
75 м²
€ 90,339
Арт. 35739565 ВИДОВАЯ уютная меблированная  квартира в центре маленького города Дубров…

Параметры недвижимости в Dubrovskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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