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Квартиры в Druzhnogorskoe gorodskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Druzhnogorskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Druzhnogorskoe gorodskoe poselenie, Россия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Продается 2-комнатная квартира в д. Белогорка Сиверского городского поселения. На 3-м этаже…
€25,338

Параметры недвижимости в Druzhnogorskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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