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Купить дом в Domozhirovskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Домв Domozhirovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Domozhirovskoe selskoe poselenie, Россия
500 м²
€ 835,412
Арт. 23744378 Уважаемый покупатель! Вашему вниманию предлагается восхитительная резиденци…

Параметры недвижимости в Domozhirovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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