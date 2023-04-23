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Дома в Домодедово, Россия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Домодедово, Россия
Дом 2 комнаты
Домодедово, Россия
2 Количество комнат 60 м² Количество этажей 3
€ 142,634
Продается просторная 2-комн. квартира с хорошим ремонтом, в кирпичном доме, в современном жи…

Параметры недвижимости в Домодедово, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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