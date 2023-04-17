Купить дом в Дмитровский городской округ, Россия

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Россия
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12 объектов найдено
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Дом
Дмитровский городской округ, Россия
650 м²
Количество этажей 2
€ 1,091,572
Продается кирпичный дом без отделки в поселке премиум класса на Новой Риге - Шато Соверен.…
Дом 6 комнат
Дмитровский городской округ, Россия
6 Количество комнат
1 750 м²
€ 36,414,800
Продается дом 1750 кв.м. на лесном участке 80 соток в одном из самых респектабельных коттедж…
Дом 5 комнат
Дмитровский городской округ, Россия
5 Количество комнат
1 700 м²
€ 5,917,405
Продается дом 1700 кв.м. на лесном участке 34 сотки в одном из самых респектабельных коттедж…
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
900 м²
€ 8,193,330
Продается дом 900 кв.м. на лесном участке 43 соток в одном из самых респектабельных коттеджн…
Дом 4 комнаты
Дмитровский городской округ, Россия
4 Количество комнат
622 м²
€ 5,007,035
Продается дом 622 кв.м. на лесном участке 28 соток в одном из самых респектабельных коттеджн…
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
680 м²
€ 10,924,440
Продается дом 680 кв.м. на лесном участке 25 соток в одном из самых респектабельных коттеджн…
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
1 262 м²
€ 6,372,590
Продается дом 1262 кв.м. на лесном участке 25 соток в одном из самых респектабельных коттедж…
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
900 м²
€ 10,915,717
Продается дом 900 кв.м. на лесном участке 40 соток в одном из самых респектабельных коттеджн…
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
€ 7,282,960
Продается дом 980 кв.м. на лесном участке 55 соток в одном из самых респектабельных коттеджн…
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
1 100 м²
€ 7,282,960
Продается дом 1100 кв.м. на лесном участке 45 соток в одном из самых респектабельных коттедж…
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
€ 6,827,775
Продается дом 917 кв.м. на лесном участке 15соток в одном из самых респектабельных коттеджны…
Дом 5 комнат
Дмитровский городской округ, Россия
5 Количество комнат
€ 10,469,255
Продается дом 1134 кв.м. на лесном участке 34 сотки в одном из самых респектабельных коттедж…
Параметры недвижимости в Дмитровский городской округ, Россия
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