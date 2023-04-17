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Купить недвижимость в Дмитровский городской округ, Россия

Некрасовский
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14 объектов найдено
Домв Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
650 м² Количество этажей 2
€ 1,091,572
Продается кирпичный дом без отделки в поселке премиум класса на Новой Риге - Шато Соверен.…
Дом 6 комнатв Дмитровский городской округ, Россия
Дом 6 комнат
Дмитровский городской округ, Россия
6 Количество комнат 1 750 м²
€ 36,414,800
Продается дом 1750 кв.м. на лесном участке 80 соток в одном из самых респектабельных коттедж…
Дом 5 комнатв Дмитровский городской округ, Россия
Дом 5 комнат
Дмитровский городской округ, Россия
5 Количество комнат 1 700 м²
€ 5,917,405
Продается дом 1700 кв.м. на лесном участке 34 сотки в одном из самых респектабельных коттедж…
Домв Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
900 м²
€ 8,193,330
Продается дом 900 кв.м. на лесном участке 43 соток в одном из самых респектабельных коттеджн…
Дом 4 комнатыв Дмитровский городской округ, Россия
Дом 4 комнаты
Дмитровский городской округ, Россия
4 Количество комнат 622 м²
€ 5,007,035
Продается дом 622 кв.м. на лесном участке 28 соток в одном из самых респектабельных коттеджн…
Домв Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
680 м²
€ 10,924,440
Продается дом 680 кв.м. на лесном участке 25 соток в одном из самых респектабельных коттеджн…
Домв Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
1 262 м²
€ 6,372,590
Продается дом 1262 кв.м. на лесном участке 25 соток в одном из самых респектабельных коттедж…
Домв Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
900 м²
€ 10,915,717
Продается дом 900 кв.м. на лесном участке 40 соток в одном из самых респектабельных коттеджн…
Домв Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
€ 7,282,960
Продается дом 980 кв.м. на лесном участке 55 соток в одном из самых респектабельных коттеджн…
Домв Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
1 100 м²
€ 7,282,960
Продается дом 1100 кв.м. на лесном участке 45 соток в одном из самых респектабельных коттедж…
Домв Дмитровский городской округ, Россия
Дом
Дмитровский городской округ, Россия
€ 6,827,775
Продается дом 917 кв.м. на лесном участке 15соток в одном из самых респектабельных коттеджны…
Дом 5 комнатв Дмитровский городской округ, Россия
Дом 5 комнат
Дмитровский городской округ, Россия
5 Количество комнат
€ 10,469,255
Продается дом 1134 кв.м. на лесном участке 34 сотки в одном из самых респектабельных коттедж…
Квартира 3 комнатыв Некрасовский, Россия
Квартира 3 комнаты
Некрасовский, Россия
3 Количество комнат 78 м² Количество этажей 4
€ 87,204
Продается трехкомнатная квартира в ЖК Катуар в Московской области, город Мытищи, д. Сухарево…
Квартира 2 комнатыв Некрасовский, Россия
Квартира 2 комнаты
Некрасовский, Россия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 4
€ 70,387
Продается двухкомнатная квартира в ЖК Катуар в Московской области, город Мытищи, д. Сухарево…

Параметры недвижимости в Дмитровский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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