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Жильё в Дмитров, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Дмитров, Россия
Квартира 1 комната
Дмитров, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/12
Продаем 1-к квартиру(37,9м2 без учета лоджии), расположенную на 2-м этаже, 12-ти этажного мо…
€47,553
Realting.com
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