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Жильё в Дивеевский район, Россия

Diveevskiy selsovet
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1 объект найдено
Дом в Diveevskiy selsovet, Россия
Дом
Diveevskiy selsovet, Россия
40 м² Количество этажей 1
€ 18,809
Продается жилой дом + земельный участок в с. Яковлевка Дивеевского района. Общая площадь д…

Параметры недвижимости в Дивеевский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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