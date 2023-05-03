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Дома в Дальнеконстантиновский район, Россия

Kuzhutskiy selsovet
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6 объектов найдено
Вилла в Gremyachaya Polyana, Россия
Вилла
Gremyachaya Polyana, Россия
152 м² Количество этажей 2
€ 181,348
Продаю коттедж из финского клееного бруса на берегу Борцовского водохранилища (по Арзамасско…
Дом в Kuzhutki, Россия
Дом
Kuzhutki, Россия
38 м² Количество этажей 1
€ 4,760
Продаю земельный участок с баней . Документы на дом и земельный участок. Дом после пожара. Г…
Дом в Lapshiha, Россия
Дом
Lapshiha, Россия
31 м² Количество этажей 1
€ 6,687
Газ подведен к дому.   рядом родник   .место очень тихое .в стороне от дороги .В деревню ход…
Дом в Gremyachaya Polyana, Россия
Дом
Gremyachaya Polyana, Россия
36 м² Количество этажей 1
€ 3,060
Земельный участок ровный прямоугольный. Расположен около д Хмелевая Поляна в СНТ Маяк. Рядом…
Дом в Kuzhutskiy selsovet, Россия
Дом
Kuzhutskiy selsovet, Россия
80 м² Количество этажей 2
€ 115,609
Бревно и брус. Мягкая кровля. Печное отопление. На территории расположена беседка. Вода коло…
Дом в Lapshiha, Россия
Дом
Lapshiha, Россия
150 м² Количество этажей 2
€ 20,402
СНТ "Зеленый Дол", дача в Арзамасском направлении. 38 км от города 2 этажа, дом красный кирп…

Параметры недвижимости в Дальнеконстантиновский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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