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Купить квартиру в Городской округ Сириус, Россия

Сириус
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Сириус, Россия
Квартира 3 комнаты
Сириус, Россия
3 Количество комнат 78 м² 6/9 Этаж
€ 273,817
Предлагаю трехкомнатную квартиру в современном жилом комплексе, который имеет большую придом…

Параметры недвижимости в Городской округ Сириус, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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