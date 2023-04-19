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Купить недвижимость в Чудовский район, Россия

Tregubovskoe selskoe poselenie
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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Tregubovo, Россия
Квартира 2 комнаты
Tregubovo, Россия
2 Количество комнат 55 м² 5/5 Этаж
€ 13,367
Продаётся чистая светлая просторная 2-х ком.квартира с балконом. Холл 8кв.м. Высота потолко…

Параметры недвижимости в Чудовский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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