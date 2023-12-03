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Жильё в городской округ Чкаловск, Россия

1 объект найдено
Вилла в городской округ Чкаловск, Россия
Вилла
городской округ Чкаловск, Россия
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продам 3-х.эт кирпичный дом на Горьковском море, 250м, 4 комнаты, большая кухня, 2 санузла, …
€95,656
в месяц
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Параметры недвижимости в городской округ Чкаловск, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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